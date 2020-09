Météo : quel est le record de température en France en septembre ?

Une vague de chaleur exceptionnelle, due à une remontée d'air chaud associée à un anticyclone, est en train de toucher la France à compter de ce lundi. Ce faisant, le pays connaît une hausse généralisée du mercure. Mais quel est, à ce jour, le record de température enregistré dans l'Hexagone pour un mois de septembre ?

Au sortir des grandes vacances, l'été aime parfois à jouer les prolongations. Une parenthèse ensoleillée que l'on appelle parfois «Eté indien», bien que, dans les faits, cette expression, popularisée dans une célèbre chanson de Joe Dassin, soit souvent inadaptée.

Comme l'explique Météo-France sur son site, l'été indien correspond en effet «à une période de temps très doux, ensoleillé et sec qui se produit après les premiers gels, en octobre ou novembre au Canada».

40 °C à Ajaccio, le 17 septembre 1975

C'est le 17 septembre 1975 très précisément, que le pays a connu son record absolu de chaleur pour un mois de septembre. A Ajaccio, la plus grande ville de Corse, le mercure a grimpé ce jour-là à 40 degrés à l'ombre.

#MeteoQuiz La bonne réponse était 40°C, à #Ajaccio, le 17 septembre 1975. Ce jour-là, le sud-est du pays baigne dans une grande douceur tandis que la fraîcheur règne du Nord-Ouest jusqu'aux Pyrénées. Bravo aux 21% de gagnants ! Via https://t.co/B5JHxGbcob pic.twitter.com/ugudCzim08 — Météo-France (@meteofrance) October 25, 2019

Météo-France précise que, pour la France métropolitaine, le record corse est suivi par celui enregistré à Biarritz, dans le Pays basque français, le 7 septembre 2016 (38,7 °C). La troisième place étant quant à elle détenue par la commune girondine de Cazaux qui, le 10 septembre 1926, a connu une température de 38,4 °C. Concernant la capitale, le record absolu enregistré à Paris pour un mois de septembre date enfin du 7 septembre 1995 avec 36,2 °C.

Aujourd'hui, bien que très élevée par rapport aux normales de saison, la hausse des température devrait néanmoins être moindre et donc ne pas atteindre de tels seuils.

Selon Météo-France, ce lundi 14 septembre sera d'ailleurs la journée la plus chaude de l'épisode. Les températures minimales iront ainsi de 17 à 20°C dans l'intérieur du pays et de 18 à 25°C en bord de mer. Les maximales s'échelonneront, elles, entre 23 et 32°C sur la Bretagne et les départements le long de la Manche, de 32 à 34°C sur les régions du centre, puis de 25 à 35°C sur le sud.