Météo : une vague de chaleur exceptionnelle attendue sur toute la France cette semaine

Un pic de chaleur, dû à une remontée d’air chaud et à un anticyclone, est attendu sur toute la France à partir de ce lundi 14 septembre. Déjà supérieures aux normales de saison, les températures vont continuer à grimper cette semaine et dépasser les 30°C.

Selon Météo-France, ce lundi sera la journée la plus chaude de l'épisode. Les températures minimales iront en effet de 17 à 20°C dans l'intérieur du pays et de 18 à 25°C en bord de mer. Les maximales s'échelonneront entre 23 et 32°C sur la Bretagne et les départements le long de la Manche, de 32 à 34°C sur les régions du centre, puis de 25 à 35°C sur le sud.

Plus précisément, le thermomètre affichera 35°C à Bordeaux, 34°C à Bourges, 30°C à Marseille, et pourrait frôler les 34°C à Paris. Sur les Landes, des pointes à 37°C sont également possibles. Ces températures supérieures d'une dizaine de degrés aux normales de saison s'approcheront parfois des records de chaleur sur la période, précise le service officiel de la météorologie.

Dimanche : début par le sud d'un pic de chaleur d'un niveau exceptionnel pour la saison.



En particulier, le niveau des températures maximales sur la France atteindra lundi un niveau potentiellement inédit à cette période de l'année, voire pour un mois de septembre entier. pic.twitter.com/2gXhSNC4He — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 12, 2020

La journée de mardi sera encore très chaude sur la majeure partie du pays avec des maximales comprises l’après-midi entre 25 et 32°C sur la moitié sud, et entre 21 et 34°C sur la moitié nord. Sont prévus 21 à 28°C près de la Manche, 26 à 30°C sur le pourtour méditerranéen, 27 à 33°C de l'Auvergne-Rhône-Alpes à la Bourgogne puis en remontant vers le Grand-Est. En région parisienne, le mercure pourrait atteindre les 33°C.

Mercredi, en raison d'un ciel plus nuageux, les températures descendront sous la barre des 30 degrés dans la grande majorité des régions, mais il fera encore très lourd. Les températures les plus élevées s'observeront en Bourgogne Franche-Comté, avec notamment 33°C à Auxerre, en Occitanie, et en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 31°C attendus à Lyon.

une dégradation orageuse en fin de semaine

Quant à la journée de jeudi, les maximales devraient varier entre 26 et 30°C sur le moitié sud et entre 20 et 29°C sur la moitié nord. Le ciel sera assez nuageux sauf dans le quart nord-est, où le soleil devrait dominer toute la journée. De rares averses sont possibles dans les Hautes-Alpes, aux alentours de Gap, et dans les Hautes-Pyrénées, vers Tarbes.

Le thermomètre devrait encore baisser de quelques degrés à partir de vendredi. Une température moyenne de 25°C est attendue sur tout le territoire. Des averses orageuses sont prévues vers Tarbes et Biarritz. Après cette semaine marquée par des températures incroyablement chaudes, le temps devrait se dégrader à partir de samedi. Des averses orageuses devraient balayer la moitié sud du pays.