Grève : le trafic du métro parisien sera-t-il perturbé dès mercredi soir ?

Alors qu'une grève nationale est prévue ce jeudi 17 septembre, la CGT-RATP a appelé à son tour à la mobilisation. Le trafic pourrait être perturbé dès mercredi 16 au soir.

Dans un préavis de grève déposé le 8 septembre à la PDG de la RATP, Catherine Guillouard, la CGT-RATP a en effet fait part de ses intentions de faire grève, à partir de 22h le mercredi 16 septembre et jusqu'à 7h le vendredi 18 septembre, et ce, pour «l'ensemble des services et des catégories professionnelles de l'entreprise».

Il faudra néanmoins attendre ce soir, à partir de 22h, soit 24h avant le début de la grève, pour connaître le nombre d'agents mobilisés, et déterminer ainsi les perturbations à suivre sur le trafic du métro, bus et RER (RER A et B) pour la journée de jeudi.

Un rassemblement prévu place de la République

Une journée d'action interprofessionnelle, dont le point d'orgue est le rassemblement place de la République (11e), ce jeudi 17 septembre, à partir de 14h. Ensemble, les agents RATP entendent manifester «contre la réforme des retraites», mais également pour «l'amélioration des conditions de travail» ou encore afin d'«ouvrir les négociations pour tendre vers les 32h à la RATP».

«C’est avec détermination que la CGT-RATP appelle les salariés et les agents à construire des mobilisations et des luttes pour ne pas se laisser faire, ne pas accepter à la RATP la machine à broyer alimentée par les réorganisations permanentes, prétexte à supprimer les postes et mettre en compétition les agents entre eux», peut-on ainsi lire sur le tract de la CGT.