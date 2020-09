Les ados ont dépensé 170 euros en moyenne pendant les grandes vacances

La néobanque Xaalys publie ce mardi une vaste étude s'intéressant à l'argent de poche chez les jeunes et leurs comportements s'avèrent souvent surprenants.

Cette étude, qui se base sur les dépenses faites par les clients de Xaalys, avance ainsi que les ados se sont délestés de quelques 170 euros en moyenne durant juillet et août derniers. Les filles dépensant 181 euros et les garçons 157 euros. Et c'est dans la nourriture, notamment dans les fast food et les supermarchés, qu'ils ont concentré la majorité de leur budget, avec un panier moyen de 12 euros pour un repas ou un passage en caisse.

En 2e position parmi leurs achats, on retrouve les jeux vidéo qui s'affichent comme un poste de dépense très important comparé à d'autres dépenses culturelles ou divertissantes. Ainsi, le filles ont dépensé en moyenne 7 euros pour un jeu et les garçons 9 euros. Un budget qui monte à 11 euros chez les garçons de 15 à 18 ans, mais qui s'effondre chez les filles de plus de 15 ans, qui auraient moins tendance à rester gameuses.

Plus surprenant, le budget consacré à la mode n'est pas qu'une affaire de filles. L'étude tord ainsi le cou aux préjugés sexistes, puisqu'entre 13 et 14 ans les garçons consacrent en moyenne 26 euros dans les habits et les chaussures, contre 19 euros pour les filles. Des sommes qui passent à 32 euros chez les gars de 15 à 18 ans et 26 euros pour les filles.

Des Bretons très dépensiers

Les résultats de cette étude mettent également en avant une autre information étonnante, puisque ce sont les adolescents vivant en Bretagne qui seraient les plus dépensiers de l'Hexagone. Ainsi, si le budget moyen dépensé pendant les grandes vacances est de 170 euros, le Bretons battent des records avec des sommes dépasant les 319 euros. Ils devancent ceux de la région Centre-Val de Loire qui auraient dépensé 288 euros, ceux de la France d'Outre-Mer (237 euros) et la Franche-Comté (225 euros). Du côté des régions les moins dépensières, on trouve la Nouvelle-Aquitaine (99 euros) et le Grand-Est (113 euros).

Il est à noter que cette étude s'appuie sur des dépenses réalisées avec une carte de crédit, mais ne tient pas compte de celles faites avec de l'argent liquide.