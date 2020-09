Nationalité française : les naturalisations vont s'accélérer pour les étrangers en «première ligne»

Les préfets ont reçu ces derniers jours, via la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, des instructions pour «faciliter» et «accélérer» les naturalisations françaises d’étrangers ayant été «en première ligne» durant l’épidémie de coronavirus.

Le gouvernement souhaite «reconnaitre l’engagement des personnes qui ont pris une part active dans la lutte contre le Covid-19, (avec) un examen prioritaire et individualisé de ces dossiers», détaille le texte envoyé ce mardi matin dans les préfectures. Les personnels de santé sont notamment les plus concernés.

La notion de «services rendus importants» pourra ainsi être utilisée pour faire diminuer de cinq à deux ans la durée minimale de résidence dans le pays habituellement exigée, exige Marlène Schiappa. Il s’agit d’une «reconnaissance» pour ceux qui «ont activement participé à l’effort national, avec dévouement et courage», a-t-elle écrit.

Plus de 48.000 naturalisations en 2019

En réaction, la section Migrations de la CGT a salué une «ouverture» mais demandé ce qu’il en est des sans-papiers, qui, selon elle, ont participé eux aussi à des activités essentielles en travaillant dans des secteurs comme le nettoyage ou la restauration, mais sont «oubliés».

En 2019, la nationalité française a été donnée à 112.000 personnes, dont plus de 48.000 par naturalisation (processus qui n’est pas automatique et se fait via un dossier, à la différence, par exemple, d’un mariage avec un ou une Français(e)). Soit 10% de moins qu’en 2018.

Lors de sa prise de fonction aux côtés de Gérald Darmanin à l’Intérieur, Marlène Schiappa avait indiqué vouloir favoriser les «jeunes méritants» et une «intégration voulue» pour l’obtention de la nationalité française.