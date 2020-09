Sécurité routière : le nombre de morts baisse de 19% en août

Le nombre de personnes tuées sur les routes de France métropolitaine a baissé de 19% en août, selon les chiffres de la Sécurité routière publiés ce mardi.

Au total, 235 personnes sont décédées, contre 290 en août 2019. Soit 55 vies épargnées.

La crise sanitaire due au coronavirus a évidemment eu un impact sur ces chiffres. Les Français ont en effet laissé plus souvent leur voiture au garage, que ce soit parce qu'ils ont pu travailler à domicile ou parce qu'ils ne sont pas partis en vacances par peur d'une contamination. La période de juin à août a donc connu une mortalité inférieure de 25% par rapport à la moyenne des mêmes périodes entre 2015 et 2019, précise la Sécurité routière.

Pour rappel, la mortalité routière avait déjà chuté de 29,1% en juin (207 décès) et de 11,3% en juillet (291 décès), traditionnellement le mois le plus meurtrier de l'année.

De quoi envisager une année historiquement basse, avec la possibilité de descendre en-dessous des 3.239 morts de 2019, un chiffre dont s’était déjà félicité le gouvernement, en défendant l’abaissement de la vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur les routes secondaires.

CYCLISTES ET PIÉTONS DAVANTAGE TUÉS

Concernant l'Outre-mer, le bilan est nettement moins positif puisque les routes ont été davantages meurtrières le mois dernier. Treize personnes y ont perdu la vie, soit deux de plus qu'en août 2019.

Côté métropole, si le nombre de décès parmi les automobilistes et les motocyclistes reste majoritaire (respectivement 108 et 43 tués), ces deux catégories sont celles ayant connu une baisse du nombre de victimes (36 de moins pour les automobilistes, 24 de moins pour les motocyclistes). Les statistiques «n'ont jamais été aussi basses ces dix dernières années, pour un mois d'août», se félicite même la Sécurité routière.

En revanche, le constat est plus maussade pour les cyclistes et les piétons, chez qui davantage de morts sont recensés par rapport à 2019 (22 et 35). Toujours du côté des mauvaises nouvelles, le nombre d'accidents corporels (4.339, +2%) et de blessés (5.682, +1,2%) a également connu une hausse le mois dernier, alors qu'ils enregistraient jusque là une diminution de 21% depuis le début de l'année.