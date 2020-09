Grève SNCF du 17 septembre : à quelles perturbations s’attendre ?

Une grève de «faible ampleur» selon le ministre délégué aux Transports. A l’appel de la CGT, la FSU, solidaires et quatre organisations de la jeunesse, une journée de manifestation et de grèves est prévue pour le jeudi 17 septembre.

Un rassemblement qui n’inquiète pas outre mesure Jean-Baptiste Djebbari. Invité lundi sur Europe 1, le membre du gouvernement a déclaré que le trafic SNCF ne devrait pas être perturbé.

1000 raisons d’être en colère, une façon de l’exprimer : Mobilisons-nous le 17 septembre ! https://t.co/psfw1UDHMb — CGT-RATP (@CgtRatp) September 10, 2020

«Pour l'instant, nous avons 100% du trafic et 70% des passagers et nous avons une marge au regard d'un mouvement qui devrait être de faible ampleur», a confié le ministre à propos de la grève qui débute ce mercredi 16 septembre à 22h et prend fin vendredi 18 à 7 heures.

De son côté, la SNCF a annoncé mardi un léger impact sur les réseaux Transilien et intercités avec un trafic «quasi normal».

La circulation des TGV sera quant à elle «normale», de même les TER qui connaîtront «quelques adaptations dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur» et l'international (Eurostar, Thalys, Lyria...).

Cette grève a été critiquée par Jean-Baptiste Djebbari qui a déclaré ne pas comprendre ce mouvement des syndicats qu’il décrit comme étant «assez illisible» dans ses motifs. «Nous venons à nouveau d'investir massivement sur le ferroviaire 5 milliards de soutien dans le plan de relance sur les 11 milliards des transports et nous sortons d'une séquence depuis 2017 où nous avons repris 35 milliards de dette à la SNCF», a-t-il expliqué.

Il y a une semaine déjà, le ministre dénonçait une «grève par habitude» dans un moment «singulièrement compliqué pour tous les transports publics».

Lors d'une conférence de presse donnée mardi, le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun a affirmé que «la colère, qui était préexistante à la SNCF l'année dernière et en début d'année, est en train de réémerger. Les perspectives données aux cheminots, pour l'instant, elles sont nulles, on ne voit pas où on va».

Le préavis de grève avait été déposé fin août par la CGT-Cheminots.