Paris : les Ecologistes veulent un «débat démocratique» avant le déploiement de la 5G

Les élus Ecologistes au Conseil de Paris, ainsi que les adhérents EELV Paris, demandent un moratoire sur le déploiement de la 5G dans la capitale, dans un communiqué diffusé ce mercredi 16 septembre. Ils réclament notamment la tenue d'un «débat démocratique à Paris et dans la métropole» à ce sujet.

Alors que l'Etat s'apprête à ouvrir les enchères pour l'attribution des fréquences 5G aux opérateurs téléphoniques, les élus Ecologistes parisiens s'inquiètent des risques sanitaires et appellent Anne Hidalgo à «prendre position sur un moratoire immédiat concernant son déploiement», ont-ils communiqué ce mercredi.

«Aucune étude d’impact climatique et environnementale ni aucune consultation publique n’a été effectuée à ce jour. Il s’agit là de notre responsabilité en tant qu’écologistes de porter le principe de précaution et de vigilance pour les Parisiens», ont-ils ainsi écrit.

Invité de la matinale de France Info, Julien Bayou, le secrétaire national EELV, a par ailleurs souligné que la vision des Ecologistes «n'était pas de faire du toujours plus, mais de faire du mieux». Pour celui qui également candidat aux élections régionales en Ile-de-France, «la priorité est de couvrir les territoires qui ne sont toujours pas couverts par internet», avant même de penser à développer la 5G à Paris.

Enfin, les écologistes rappellent que – d'un point de vue purement environnemental – le déploiement de la 5G «est incompatible avec l’Accord de Paris et la neutralité carbone en 2050 voulu par la Ville de Paris».

«Pas d'urgence» donc, estiment les Ecologistes, qui souhaitent d'abord qu'un débat démocratique ait lieu, avant qu'une révision de la charte parisienne de la téléphonie relative au déploiement de la 5G ne voit envisagée. Un voeu en ce sens sera déposé au prochain Conseil de Paris, qui doit se tenir les 6, 7 et 8 octobre prochains.

