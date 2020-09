Alzheimer : une grande campagne de mobilisation et d'appel aux dons à l’occasion de la journée mondiale

Un combat contre l’oubli. Afin de sensibiliser le plus grand nombre aux besoins de la recherche pour lutter contre la maladie d’Alzheimer, qui touche 900.000 personnes en France, la Fondation pour la recherche Médicale (FRM) lance une grande campagne de mobilisation et d’appel aux dons du 17 au 21 septembre, journée mondiale de lutte contre cette pathologie neurodégénérative.

Quatre jours durant lesquels, plusieurs chaînes de télévision, dont Canal +, diffuseront gracieusement un spot incarné cette année par le chanteur Matt Pokora, qui s’engage pour la première fois en faveur de la lutte contre la maladie, dont son grand-père était atteint.

«Parrainer cette opération c’est tout simplement mettre ma notoriété au service d’une cause qui compte, et qui est essentielle pour moi. On a été touché de plein fouet dans ma famille», a confié à CNEWS l'interprète de «Juste une photo de toi».

«Ce que j’ai vécu à travers cette maladie m'a notamment inspiré une chanson, ‘Comme un Soldat’, qui parle de mon grand-père. A un certain stade de la maladie, il se rappelait uniquement sa mémoire ancienne, de ses souvenirs de soldat. Je ne souhaite à personne de voir dans les yeux de son grand-père l’inconnu», a poursuivi l’artiste de 34 ans, papa d'un petit garçon, avant de conclure : «Toute ma vie j’aimerais me souvenir de mes enfants, de leurs prénoms, et des gens autour de moi».

Pour soutenir les travaux de recherche contre cette maladie, à ce jour incurable, le grand public a trois possibilités : envoyer SOUVENIR par SMS au 92300 (20 euros prélevés sur facture mobile), faire un don par carte bancaire directement sur le site de la Fondation Recherche Médicale, ou encore par chèque, à l’ordre de la FRM, envoyé au 54 rue de Varenne, 75007 Paris.