Assemblée : l'audition d'une femme voilée provoque le départ de plusieurs députés

Ce jeudi 17 septembre, plusieurs députés LR, mais aussi la députée LREM Anne-Christine Lang, ont quitté la commission parlementaire chargée de «mesurer et de prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse» pour protester contre la présence d'une syndicaliste voilée.

Mariam Pougetoux, représentante du syndicat de gauche UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, était présente pour être auditionnée. Mais pour Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, en se présentant coiffée d'un voile, la jeune femme s'est rendue coupable d'un «acte communautarise délibéré», contrevenant au «principe de laïcité auquel doit s'astreindre» l'Assemblée nationale.

Une lecture plutôt subjective et trop rigoriste des textes puisque, comme l'a rappelé la présidente de la commission, la députée La République en Marche (LREM) Sandrine Mörch, contrairement à l'hémicycle, «aucune règle» n'interdit «le port de signes religieux pour les personnes auditionnées».

En tant que députée et féministe, attachée aux valeurs républicaine,à la #laicite et aux #droitsdesfemmes, je ne peux accepter qu’une personne vienne participer à nos travaux à l’#AN en hijab, qui reste pour moi une marque de soumission.



J’ai donc quitté cette audition #DirectAN pic.twitter.com/6L5PRF2YvX

— Anne-Christine Lang (@AChristine_Lang) September 17, 2020