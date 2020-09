Coronavirus : le savon sans savon est-il efficace ?

Depuis quelques mois et dans le contexte de la pandémie, le lavage des mains est presque devenu une seconde nature. Identifié comme un ennemi du coronavirus dès le début de la crise, le savon est un allié précieux mais peut-on en dire autant du syndet (synthetic detergent), aussi appelé savon sans savon ?

Il s'agit d'un produit lavant à base de tensio-actifs synthétiques et non naturels. Il existe sous forme liquide comme solide et, selon l'Association pharmaceutique belge, il peut tout à fait être utilisé comme nettoyant dans le cadre des gestes barrières.

Les tensio-actifs du syndet, associés au mouvement de friction du lavage de mains, permettent de mettre les éventuels pathogènes présents, comme les virus, en suspension. Ils sont ensuite emportés avec l'eau de rinçage.

Dans une période où il est recommandé de se laver les mains fréquemment, le savon sans savon peut même être une bonne alternative puisqu'il est conseillé pour le nettoyage des peaux sensibles.

En comparaison avec le savon industriel classique, le pH du syndet est plus proche de celui de la peau. Le produit est donc moins agressif pour l'épiderme et peut permettre d'éviter les rougeurs ou le dessèchement.