Qui est Freeze Corleone, le rappeur qui fait l'objet d'une enquête pour «provocation à la haine raciale» ?

Le rappeur Freeze Corleone, qui a affolé les compteurs avec la sortie de son premier album studio, est au cœur d’une polémique et fait l'objet d'une enquête.

La date de sortie de son premier album studio, La Menace Fantôme, n'est pas anodine : le 11 septembre. Depuis, le jeune homme de 28 ans a totalisé 5,2 millions d'écoutes 24 heures après sa mise à disposition, et 15.000 exemplaires de l'album ont été vendus en trois jours seulement.

Issa Lorenzo Diakhaté est né le 6 juin 1992 aux Lilas, en Seine-Saint-Denis. Il a grandi à Dakar et rencontre au lycée des membres de son collectif 667, également appelé la Ligue des Ombres. Ce dernier est également constitué de rappeurs issus de Lyon, la région parisienne et donc aussi de Dakar.

Freeze Corleone a également vécu au Canada, à Montréal, une influence qui se retrouve dans ses textes. C'est en 2010 qu'il sort son premier projet musical : À la recherche de la daillance.

Après la sortie de nombreux opus, il sort donc le 11 septembre dernier son premier album studio : La Menace Fantôme. Pour l'occasion, il invite de nombreux rappeurs plus connus du milieu comme Alpha Wann (1995), Alpha 5.20 (Ghetto Fabolous Gang), ou le Roi Heenok.

Jeudi soir, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans un communiqué, le procureur de Paris, Rémy Heitz, déclare avoir «pris l'initiative d'ouvrir (...) une enquête portant sur différents clips vidéo et chansons de Freeze Corleone» pour «provocation à la haine raciale» et «injure à caractère raciste».

Plus tôt dans la journée, le gouvernement avait annoncé la saisie de la justice au sujet de plusieurs clips jugés «antisémites» et «négationnistes» du rappeur.

Le Délégué interministériel à la lutte contre le racisme l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) Frédéric Potier avait indiqué avoir fait un signalement auprès du procureur de Paris après avoir recensé neuf passages qui constitueraient une incitation à la haine raciale, selon une saisine faite en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.

Apologie du nazisme et antisémitisme... Ces propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l’Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D’ores et déjà, j’appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. https://t.co/oKT645QejN

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 16, 2020