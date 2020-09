Vidéo : un policier frappe la tête d'un homme à coups de pied, l'IGPN saisie

Sans masque, en état d'ivresse et porteur d'un couteau, le passager d'un train Paris-Toulouse a été interpellé et frappé à coups de pied à la tête par un policier après avoir été extrait du wagon dans lequel il avait pris place. L'IGPN a été saisie.

La vidéo de cette interpellation musclée qui pose question tourne en boucle sur les réseaux. Sur le quai de la gare de Fleury-les-Aubrais, on voit un homme allongé au sol sur le ventre. Un policier tente de le menotter, un deuxième se tient debout le pied appuyant fortement sur son visage, avant de lui asséner au moins deux coups de pied. Restés dans le train immobilisé le temps de l'interpellation, les voyageurs témoins de la scène sont stupéfaits.

La méthode employée pour neutraliser l'individu, un Anglais de 40 ans placé en garde à vue, semble en effet impropre, ce type d'immobilisation devant normalement se réaliser avec le genou et le coude sur les omoplates ou les épaules de l'homme interpellé.

Pour toutes les personnes qui me traitent de folle et qui me souhaitent de vivre la même chose que ce Monsieur. Voilà la vidéo que j’ai pu récupérer ou on voit très bien son visage pic.twitter.com/41FjFpCrYF

— Kimonooooo (@ouhpinaiseee) September 16, 2020