Un hypermarché du Val-de-Marne vendait du requin à son rayon poissonnerie

Une boulette incompréhensible. L'hypermarché Leclerc de Vitry est au coeur d'une vive controverse pour avoir vendu à son rayon poissonnerie du requin-renard, espèce protégée.

Cette incroyable maladresse n'a pas échappé à l'ONG Shepred France qui est rapidement montée au créneau pour faire retirer l'immense poisson, péché en Atlantique nord-est, de l'étal. «Quand une enseigne de grande distribution assume la promotion et la mise en avant macabre d’une espèce menacée, on est en droit de se poser de réelles questions sur son éthique… Pour rappel : Le requin-renard est une espèce menacée dont la pêche ciblée est interdite. Si les captures accidentelles ne sont pas sanctionnées et qu’il est légal de les commercialiser, le manque d’éthique et l’irresponsabilité des professionnels avides de profits ne doivent plus être ignorés. Une interdiction de pêche ciblée sans interdiction de commercialisation n’est en rien une mesure de protection. Ces captures ne peuvent continuer à profiter à des professionnels peu scrupuleux», a écrit Shepred France.

La direction du Leclerc de Vitry s'est rapidement confondue en excuse, expliquant retirer de la vente le poisson et ouvrir une enquête interne pour identifier le ou les responsables.