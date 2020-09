Lacoste cesse sa collaboration avec Roméo Elvis et Moha La Squale, accusés d'agressions sexuelles

La marque de vêtements française Lacoste a décidé d'interrompre sa collaboration avec Moha La Squale et Roméo Elvis, deux rappeurs accusés d'agressions sexuelles.

Le comportement des rappeurs «ne correspondait plus aux valeurs de la marque» selon un communiqué de la marque. Si la collaboration avec Moha La Squale s'est terminée il y a plusieurs mois selon Lacoste, le contrat du rappeur belge Roméo Elvis, lui, ne sera pas prolongé. Les deux artistes représentaient la marque depuis 2018 pour le premier et 2019 pour le second.

Moha La Squale est visé par une enquête depuis début septembre, pour «agressions sexuelles», «violences volontaires» et «menaces de mort» après les accusations de trois femmes, qui ont porté plainte et qui ont raconté leur calvaire dans la presse. Une quatrième plainte a été déposée le 11 septembre.

Le rappeur belge, Roméo Elvis, 27 ans, a été accusé d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux par une femme. Depuis, l'auteur de «Chocolat» a reconnu avoir «utilisé (ses) mains de manière inappropriée sur quelqu'un», croyant répondre «à une invitation qui n'en était pas une».