Les images impressionnantes des inondations dans le Gard, l'Hérault et la Lozère

L'épisode de chaleur a laissé place aux intempéries ce samedi dans le sud du pays : un département a été placé en vigilance rouge pluie-inondation et crues, tandis que deux autres sont en vigilance orange. Les premières images témoignent déjà de la violence des inondations.

Pour l'instant, les départements concernés sont le Gard (en rouge), l'Hérault et la Lozère (en orange).

Météo France prévoit en outre que de fortes averses et des orages vont se réactiver en fin de journée, touchant cette fois-ci «autant les plaines que le relief, notamment l'Est de l'Hérault et une large moitié Ouest du Gard».

Dans le Gard, «une personne est portée disparue sur le secteur du Pont-d'Hérault», ont indiqué les pompiers. De nombreuses actions de reconnaissances sont en cours sur l'ensemble des secteurs concernés.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé samedi dans un tweet qu'il se rendrait dimanche après-midi dans ce département

Je me rendrai dès demain sur place faire un point sur la situation auprès de nos forces de secours et des autorités locales. #Gard https://t.co/29QGXUopea — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 19, 2020

Et les images de ces intempéries inondent déjà les réseaux sociaux.

Crue du Gardon d'Anduze : un camion est emporté par la crue de la rivière. https://t.co/P1FhGwHJCs — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 19, 2020

#Orages : Hausse de près de 2 mètres en 5 minutes de la rivière "Gardon de Saint-Jean", à Saint-Jean-du-Gard.





Voici l'arrivée impressionnante de l'onde de #crue, via @alex_le_bars pic.twitter.com/lPnlPjU3D0 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) September 19, 2020

Incroyable puissance de l’eau ici près de #SaintJeanDuGard. Les images ont été tournées en début d’après-midi. C’est ici le #Gardon qui est en large crue.



Crédit vidéo : Dany Blanc via @MeteoLanguedoc (avec autorisation).#météo #VigilanceRouge #Gard pic.twitter.com/6nDNFkar1W — le Journal de la météo (@JournalMeteo) September 19, 2020

La pluie et les orages font monter les cours d’eau en #cevennes ! Soyez prudents et adoptez les bons gestes. #PluieInondation https://t.co/ZyJwBX0kXU Vidéo captée à Saint-André-de-Majencoules (30): pic.twitter.com/FPSJ17z4aQ — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) September 19, 2020

Météo France invite les habitants à rester chez eux et à se tenir informés auprès des autorités. Les épisodes cévenols se produisent en général à l'automne, quand la mer Méditerranée est la plus chaude, favorisant alors une forte évaporation.