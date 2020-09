Besançon : une jeune femme poignardée au visage lors d'une rixe

Une femme et deux de ses amis ont été blessés au couteau, dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ville de Besançon (Doubs). La police a interpellé les agresseurs présumés.

Les auteurs, âgés de 18 et 26 ans, étaient fortement alcoolisés lors de leur arrestation, a rapporté l’Est Républicain.

Vers 2 heures, ils avaient échangé des coups avec un groupe de trois jeunes et l’un d’eux détenait une arme blanche. La jeune femme touchée au visage a été sauvée par ses lunettes, selon le média local. Le premier jeune homme qui l’accompagnait a eu le nez cassé et le second quelques coupures.

La police cherche à comprendre l’origine de ce conflit. Les deux groupes ne semblaient pas se connaître et n’avaient aucun antécédent avant cette rixe.