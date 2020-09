Alzheimer : 5 conseils pour entretenir sa mémoire

La perte de mémoire constitue généralement le premier signe de la maladie d'Alzheimer, une pathologie irréversible, qui détruit les cellules nerveuses du cerveau. Afin de retarder son apparition, voici quelques conseils pour entretenir sa réserve cognitive.

Retenir des informations concrètes

Pour faire travailler sa mémoire, il est tout d’abord conseillé de s’entraîner à retenir des informations concrètes et utiles, comme sa liste de courses, des recettes de cuisine, ou encore des numéros de téléphone, en veillant à bien organiser sa pensée afin d’augmenter sa capacité d’apprentissage. En effet, il est plus difficile de retenir «46775013» que «467» et «75013 ».

Continuer à se cultiver

Afin de retarder l’âge d’apparition des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer, il faut d’autre part continuer à se cultiver, en lisant régulièrement de nouveaux ouvrages, ou bien les journaux, et tester de nouvelles disciplines, en apprenant par exemple à jouer d’un instrument de musique, ou à parler une langue étrangère. Ceux qui préfèrent les activités plus manuelles, peuvent de leur côté s’amuser à bricoler. Suivre les différentes étapes d’un plan de construction permet de favoriser la logique et la réflexion. La danse, qui implique de mémoriser l'enchaînement des pas, est aussi une activité très bénéfique.

Faire des jeux

Pour stimuler les différentes zones du cerveau, rien de tel que de jouer. On peut opter pour des jeux de plateau comme les échecs ou les dames, pour des cartes, ou encore pour des jeux de réflexion, comme les mots fléchés, croisés, ou encore le sudoku, qui sont excellents pour développer ses capacités de raisonnement. Il est également important de faire travailler sa mémoire tactile, auditive, mais aussi gustative. Pour ce faire, on peut faire un quizz musical en famille, ou encore se bander les yeux, et tenter de découvrir des objets en les touchant, ou des saveurs en les goûtant.

Plonger dans sa mémoire ancienne

Autre façon de faire travailler sa mémoire : se plonger dans ses souvenirs anciens, en rassemblant par exemple plusieurs photos, et en écrivant une légende en dessous de chacune d’entre elles. On peut aussi prendre la plume et commencer la rédaction de ses mémoires, organiser une visite de lieux que l’on a fréquenté autrefois, manipuler et commenter l’historique d’objets de famille, ou encore prévoir des rencontres avec des amis et des connaissances de longue date.

Avoir une bonne hygiène de vie

Enfin, il faut savoir que la pratique d’une activité physique régulière permet une bonne oxygénation du cerveau et favorise la formation de nouveaux neurones. C’est pourquoi il faut rester actif. D'autres activités, comme la méditation, ont elles aussi un effet bénéfique car elles permettent de réduire le stress, extrêmement nuisible pour le cerveau. Pour préserver sa santé mentale, il faut également avoir une alimentation équilibrée, riche en vitamine A et en Omega 3, qui stimulent les neurones et retardent le vieillissement cognitif.