Pour 70 % des seniors français, vivre est toujours un plaisir

Vivre est toujours un plaisir pour une grande majorité des séniors français, révèle un baromètre réalisé par Ipsos, mais les chiffres sont en baisse dans l’Hexagone, comme dans tous les pays d’Europe.

D’après ce sondage, commandé par Korian, entreprise de gestion de maisons de retraite, 70% des plus de 65 ans estiment que la vie est source de plaisir.

C’est moins que ce que l'institut de sondages avait observé il y a quatre ans (79% en 2016). La France arrive ainsi devant l’Italie (67%), mais se place derrière l’Allemagne (79%), et la Belgique (72 %).

Cette tendance à la baisse s'explique notamment par l'aménagement de certaines villes, qui ne s'adaptent pas assez aux besoins des plus âgés. Mais le confinement a également eu un effet négatif puisque les séniors chez qui le plaisir de vivre a le plus reculé sont les 65-74 ans, soit les plus actifs, pour qui les restrictions imposées pour combattre le virus ont été particulièrement contraignantes.

Le baromètre précise que ce sont les personnes ayant les plus faibles revenus qui sont les plus touchées (41%), ainsi que les femmes (32% contre 23% des hommes).