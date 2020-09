Pour Leïla Slimani, «il y a une grande différence entre être contre le voile et s’attaquer à une femme voilée»

«Lamentable», «indigne», «déloyale»... Leïla Slimani n'a pas manqué de qualificatifs pour caractériser la polémique lancée par une députée à l'Assemblée nationale, qui refusait d'auditionner une étudiante vêtue d'un hijab. Pour la femme de lettres, il ne faut pas confondre «être contre le voile et s'attaquer à une femme voilée».

Très en colère face aux images de l'humiliation de la jeune femme voilée, Leïla Slimani n'a pas mâché ses mots et rejette les arguments de ceux qui prétendent défendre les valeurs de la République. «On ne m'a pas dit que la démocratie c'est d'humilier les gens, de les mépriser, de les réifier, de regarder quelqu'un et de lui dire 'je ne te reconnais pas comme un citoyen' [...]», a-t-elle déclaré dans l'émission «C Politique», diffusée sur France 5 ce dimanche 20 septembre.

Pour l'écrivaine, qui affirme respecter toutes les opinions sur le voile, rien ne justifie une telle polémique, un tel traitement. «Il y a une grande différence entre être contre le voile et s'attaquer à une femme voilée [...] Moi je voudrais savoir, cette dame qui dit que le voile est un signe de soumission, est-ce qu'elle se comporte comme ça avec tous les gens qu'elle pense soumis. Est-ce que les gens soumis, elle les méprise ? ».

Des propos directement adressés à Anne-Christine Lang, la députée LREM qui, le 17 septembre dernier, dénonçait la présence d'une étudiante en hijab à l'Assemblée, au nom «des valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité».

En tant que députée et féministe, attachée aux valeurs républicaine,à la #laicite et aux #droitsdesfemmes, je ne peux accepter qu’une personne vienne participer à nos travaux à l’#AN en hijab, qui reste pour moi une marque de soumission.



J’ai donc quitté cette audition #DirectAN pic.twitter.com/6L5PRF2YvX

— Anne-Christine Lang (@AChristine_Lang) September 17, 2020