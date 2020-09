Strasbourg : une étudiante agressée parce qu’elle portait une jupe

Elisabeth, une jeune fille de 22 ans, a été insultée et frappée par trois hommes d’environ le même âge qu’elle, vendredi dernier à Strasbourg. Ils s’en sont pris à elle parce qu’elle portait une jupe.

Alors qu’elle marchait près de la médiathèque Malraux, un des trois agresseurs lui a lancé «regardez moi cette pu** en jupe», raconte-t-elle à France Bleu. «Je me permets de leur répondre "pardon", et là ils me répondent "tu te tais salo** et tu baisses les yeux"».

TÉMOIGNAGE - Une étudiante strasbourgeoise agressée parce qu'elle portait une jupe https://t.co/JvpHsqND3s pic.twitter.com/az1WjRhg5J — France Bleu Alsace (@bleualsace) September 21, 2020

Jugeant certainement leurs insultes insuffisantes, deux lui attrapent alors chacun un bras, tandis que le troisième lui assène un coup de poing en plein visage. «Et après, les trois s’enfuient», poursuit la jeune femme.

La violence de l’agression mise de côté, ce qui révolte le plus Elisabeth est qu’aucun témoin n’a pris la peine de venir à son aide, d’appeler les secours ou même simplement de lui demander comment elle allait. Une quinzaine de personnes étaient présentes et ont vu les faits, rappelle-t-elle.

Arborant un œil au beurre noir, l’étudiante en Langues étrangères refuse cependant de se laisser intimider par ce genre d’individus : «il ne faut pas se laisser abattre et avoir maintenant peur de sortir, avoir peur de mettre une jupe». Elle a porté plainte à la police, ce que moins de 10% des victimes de harcèlement de rue et d’agressions sexistes font, regrette la mairie de Strasbourg.