Carte Covid-19 : découvrez si votre ville est en zone d'alerte renforcée ou en zone d'alerte maximale

Une nouvelle manière de classer les zones sensibles. Olivier Véran a dévoilé ce 23 septembre une carte répertoriant les départements les plus touchés par le coronavirus. Le but est notamment d'installer des nouvelles mesures de restrictions face à une augmentation du nombre de cas sur le territoire.

Le ministre de la Santé a donc dévoilé les «zones d'alerte», les «zones d'alertes renforcées» et les «zones d'alerte maximales». Actuellement, 69 départements ont dépassé le seuil d'alerte a-t-il expliqué. La métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe sont actuellement les seuls territoires dans la zone d'alerte maximale. La fermeture totale des bars et restaurants a été activée sur place à partir de samedi. Le télétravail est de nouveau encouragé, et les lieux accueillant du public doivent être fermés, sauf s'ils possèdent un protocole sanitaire.

#Covid19 : la nouvelle carte des départements en alerte. 69 sont concernés à différents niveaux pic.twitter.com/NHzsYfRrFG — Nicolas Mézil (@nicolasmezil) September 23, 2020

Un grand nombre d'autres villes sont, elles, en zone renforcée. Des nouvelles mesures sont également mises en place, mais plus légères. Parmi les concernés, l'on retrouve par exemple Paris et sa petite couronne, Lyon, Lille, Montpellier, Bordeaux, Grenoble ou encore Rennes. Les rassemblements de plus de 1.000 habitants seront interdits et les salles de sport vont fermer. Les bars et restaurants devront fermer à partir de 22 heures.