Le gendarme récupérait les numéros de femmes pour les séduire

Un ancien gendarme de Montélimar, dans la Drôme, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis au tribunal de Valence pour «détournement de données personnelles».

L'homme récupérait les numéros de portable de femmes au cours de ses enquêtes pour leur faire des propositions par SMS. Il était âgé d'une trentaine d'années, entre 2017 et 2019, quand il a commis ces faits.

A l'audience, la procureure a estimé que cela s'apparentait à «une violation du secret professionnel», rapporte France Bleu.

Muté à Montélimar, le gendarme, a expliqué qu'il était en pleine séparation pour justifier son comportement. «Je déprimais, j'ai fait une grosse bêtise», a-t-il déclaré.

C'est au cours de ses enquêtes que l'homme a récupéré les numéros de téléphone de dix femmes, pour leur envoyer des SMS. Il écrivait toujours : «Je vous trouve charmante», puis basculait sur des propositions à caractère sexuel parfois accompagnées de photos.

«J'ai été un peu lourd»

Le gendarme est même allé jusqu'à contacter une jeune femme sortant de garde à vue et une pompier volontaire lors d'un accident de la route. Il a envoyé jusqu'à 300 messages en quelques semaines. «J’arrêtais si elles me disaient qu'elles étaient en couple ou ne voulaient pas», a-t-il assuré lors de l'audience.

La présidente du tribunal lui a lancé : «On n'utilise pas les coordonnées que l'on obtient par sa profession à des fins personnelles, en plus vous représentez l'autorité».

«J'ai été un peu lourd mais je n'ai jamais insisté», a déclaré le gendarme. «Heureusement que vous n'insistiez pas, sinon vous seriez dans une affaire de harcèlement», lui a rétorqué la présidente.

Les deux femmes qui se sont constituées parties civiles se disent choquées.

En plus d'avoir été sanctionné et muté en dehors du département, le gendarme a donc été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il a également reçu l'interdiction d'exercer sa profession pendant 6 mois, et devra verser 1.000 euros de dommages et intérêts aux deux victimes qui étaient présentes à l'audience pour leur préjudice moral.