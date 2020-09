Pourquoi le «Laroque de l'autonomie» s'appelle-t-il ainsi ?

Le gouvernement, en la personne de la ministre chargée de l'autonomie Brigitte Bourguignon, doit présenter au début de l'année prochaine une réforme très attendue portant sur le grand âge. Avant la présentation du projet de loi dédié, une grande consultation des Français, dite «Laroque de l'autonomie», doit à cet égard être prochainement organisée. Mais pourquoi ce nom ?

L'expression «Laroque de l'autonomie» fait allusion à Pierre Laroque, résistant et haut fonctionnaire, né à Paris en 1907, et considéré comme le «père» de la Sécurité sociale en 1945 dont il fut le premier directeur.

Moins connu que le député communiste et ministre du Travail Ambroize Croizat, qui mit en oeuvre la réforme, c'est pourtant Pierre Laroque qui l'a élaborée, en travaillant de concert avec Alexandre Parodi, autre haut fonctionnaire bien connu, résistant et compagnon de la Libération.

Merveilleux Pierre Laroque. Un grand homme. Vrai, simple , supérieurement intelligent et humaniste. Le repère absolu pour moi. pic.twitter.com/fOokoJIBg6 — Michèle Laroque (@MicheleLaroque) December 18, 2019

Pierre Laroque a également été à l'origine du premier rapport (1962) sur la politique de la vieillesse, dont il fut le rapporteur.

Dans la sphère des affaires sociales, Pierre Laroque est donc loin d'être un inconnu. Il a d'ailleurs aussi donné son nom à la salle des colloques du ministère des Solidarités et de la Santé, avenue de Ségur.

On remarquera, au passage, qu'une autre concertation, portant, elle, sur les conditions de travail des personnels soignants, avait du reste été appelée «Ségur de la Santé», pour marquer le coup lors de son lancement le 25 mai dernier.

des attentes fortes du secteur

Le «Laroque de l'autonomie» veut donc porter un symbole tout en rendant hommage à un homme qui posa la première pierre à l'édifice d'une institution, la sécurité sociale, très chère au coeur des Français.

Reste à savoir si le nom de Pierre Laroque, avec toute la charge symbolique qui est le sien, sera associé à une réforme couronnée de succès, lorsque le secteur du grand âge est frappé de plein fouet par la crise du Covid-19.

En déplacement dans une maison de retraite du Loir-et-Cher, mardi 22 septembre, le président de la République Emmanuel Macron a quoi qu'il en soit tenu à rassurer les personnes âgées en écartant l'idée d'un nouveau reconfirment de nos aînés.

Et si la loi grand âge devrait enfin voir le jour, après avoir sans cesse été repoussée sous ce quinquennat, mais aussi depuis plus d'une décennie sous les précédents gouvernements successifs, il s'agira surtout de donner des gages sérieux aux professionnels du secteur qui espèrent une réforme de grande ampleur et non de simples rafistolages sur un système à bout de souffle.

Enfin, pour ceux qui se demanderaient s'il existe un quelconque lien de parenté entre Pierre Laroque et Michèle Laroque, c'est effectivement le cas la comédienne et humoriste étant une lointaine parente de l'illustre haut fonctionnaire (au 7e degré) décédé en 1997.

Une place Pierre-Laroque, située à l'angle des avenues de Ségur et Duquesne, dans le 7e arrondissement de Paris, avait par ailleurs été inaugurée en 2007 pour le centenaire de sa naissance.