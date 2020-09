Il meurt après avoir mangé trop de réglisse

Un Américain âgé de 54 ans est mort après avoir mangé de la réglisse noire durant plus de deux semaines.

D’après le rapport, publié dans le «New England Journal of Medicine», il mangeait plus d’un paquet de réglisse par jour.

un taux de potassium très bas

Les faits se sont produits l'année dernière. Après s’être écroulé dans un fast food, le quinquagénaire a été transformé en urgence à l’hôpital, où il est décédé le lendemain d’une crise cardiaque.

Son taux de potassium, un sel minéral qui joue un rôle majeur sur le plan cardiaque, était extrêmement bas, et ce, en raison de l'acide glycyrrhizique, un composé présent dans la réglisse noire.

«Même une petite quantité de réglisse peut augmenter votre tension artérielle.», a souligné le Dr Neel Butala, cardiologue au Massachusetts General Hospital, qui a détaillé ce cas rare dans la revue médicale américaine.

Selon les données de la Food and Drug Administration (FDA), l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, manger 55 grammes de réglisse noire par jour, soit environ 3 bonbons, peut déjà entraîner un rythme cardiaque anormal, en particulier chez les plus de 40 ans, et les personnes ayant des antécédents cardiaques.