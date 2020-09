Paris : le mauvais comportement des cyclistes réprimandé par la police

Une opération de contrôle des infractions commises par les cyclistes a été menée par la préfecture de police de Paris, ce jeudi 24 septembre. L'occasion pour les forces de l'ordre de rappeler les règles de sécurité les plus élémentaires. Une deuxième opération sera oraganisée dans la soirée.

Postés le long de la piste cyclable bi-directionnelle, à l'angle de la rue de Turbigo et du boulevard de Sébastopol, dans le 2e, des policiers de la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routière de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) ont ainsi interpellé et réprimandé un certain nombre de cyclistes, qui ne respectaient pas le code de la route.

Parmi les infractions les plus courantes, on peut notamment citer les franchissements de feux rouges, l’utilisation du téléphone portable et/ou des oreillettes, les circulations sur le trottoir ou encore les non-respects des règles de priorités...

«forte hausse des victimes chez les cyclistes»

«Depuis le début d’année 2020 et plus particulièrement depuis septembre, nous constatons une forte hausse des victimes chez les cyclistes», déplore la préfecture de police de Paris, qui souligne que «dans la majorité des cas, ces cyclistes sont au moins en partie responsables de leur accident corporel ou mortel, du fait du non respect de la réglementation».

Les accidents – plus ou moins graves – se multiplient en région parisienne, alors que la pratique du vélo a augmenté de 70 % à Paris, par rapport à l'an passé, selon David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la transformation de l'espace public et des mobilités.

Un constat partagé par la préfecture de police de Paris, qui a également enregistré que le nombre de cyclistes avait particulièrement augmenté depuis le déconfinement. La création des «coronapistes» et des pistes temporaires ont de fait facilité leur circulation, selon l'institution parisienne.