Charlie Hebdo apporte son soutien aux victimes de l'attaque

Une attaque s'est déroulée ce vendredi 25 septembre, aux alentours des anciens locaux de la rédaction de Charlie Hebdo. Un individu a blessé deux journalistes du magazine de France 2 «Cash Investigation».

Les deux victimes travaillent pour la société de production «Première lignes», au sein de laquelle de nombreux collaborateurs ont déjà vécu les attentats de janvier 2015.

«Toute l'équipe de Charlie apporte son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères», a réagi la rédaction de Charlie Hebdo, aux alentours de 15h.

Toute l'équipe de Charlie apporte son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères @PLTVfilms et aux personnes touchées par cette odieuse attaque.

