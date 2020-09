Coronavirus : le Premier ministre Jean Castex n'a pas téléchargé l'application «StopCovid»

Invité de Léa Salamé et de Thomas Sotto, jeudi soir sur France 2, le Premier ministre Jean Castex a admis ne pas avoir avoir installé sur son portable l'application développée par son gouvernement, «StopCovid».

« Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait», a reconnu Jean Castex, interrogé sur ce point.

« Je ne l’ai pas téléchargée » : interrogé sur l’application #StopCovid, @JeanCastex explique qu’il ne l’a pas installée sur son téléphone #VALP pic.twitter.com/0CrD1WxHpM — Vous avez la parole (@VALP) September 24, 2020

Pour se justifier, le Premier ministre évoque «les fonctions qui sont les [s]iennes» et qui font notamment qu'il ne prend «plus le métro», ce qui fait qu'il croise «malheureusement» moins de monde.

Deux autres ministres également présents sur le plateau ont également avoué ne pas l'avoir téléchargée : Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, et Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée à la Citoyenneté.

Mais parmi les membres du gouvernement, certains sont de bons élèves. Assis derrière le Premier ministre, les ministres Gérald Darmanin, Barbara Pompili, Olivier Véran, entre autres, ont levé la main pour signifier qu'ils avaient téléchargé l'application.

Lancé le 2 juin dernier, StopCovid, l'outil de traçage des malades du coronavirus, permet à ses utilisateurs d’être prévenus s’ils ont été en contact, à moins d'un mètre et pendant plus de 15 minutes, avec un autre utilisateur positif au coronavirus. Le 22 septembre dernier, le président de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria), Bruno Sportisse, a déclaré que 268 notifications de cas contacts ont été envoyées.