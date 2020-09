La crainte du reconfinement s'empare des réseaux sociaux

Depuis l'annonce mercredi de nouvelle mesures restrictives pour contrer la progression de l'épidémie de coronavirus en France, les internautes sont de plus en plus nombreux à craindre un reconfinement. Ils le font savoir sur les réseaux sociaux, non sans parfois une pointe d'humour.

Après le tour de vis annoncé par Olivier Véran mercredi soir, avec notamment la fermeture totale des bars et des restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, les hashtags #reconfinement et #confinement faisaient partie des plus populaires sur le Twitter hexagonal.

vous sentez cette petite odeur de reconfinement là ? — TIM (@Tim_Videos) September 23, 2020

y’a un arrière goût de reconfinement qui traîne là — THE GRAND DAME (@itsallaboutbe_) September 23, 2020

On ne va pas se mentir, il y a des risques que l’on revive un confinement et c’est insupportable



Pour éviter cela nous hurlons depuis juillet aux mesures en lieux clos, les tenants de la théorie du « y a rien y a pas d’hospit » ont une lourde responsabilité #COVID19 — DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) September 23, 2020

Une crainte encore accentuée par les déclarations de Jean Castex dans l'émission «Vous avez la parole» sur France 2 jeudi soir. «Si nous n’agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle du printemps (…) Ça pourrait pouvoir dire reconfinement», a averti le Premier ministre.

Sur Twitter, de nombreux internautes ont décidé de prendre cette menace de reconfinement avec dérision.

Bientôt de retour, pour lui et pour elle. #reconfinement pic.twitter.com/FAmMocBCju — Henry Tran (@Henrirejaune) September 24, 2020

Le truc le plus inquiétant en cas de reconfinement, c'est qu'après avoir appris à faire du pain au printemps, tout le monde va s'essayer aux bûches de Noël cet automne. — Nini_MacBright (@Nini_MacBright) September 25, 2020

Quand on sera confiné pour le jour de l’an #reconfinement :pic.twitter.com/rUiDd96Mse — Seberban (@seberban) September 24, 2020

Un reconfinement qui ne ferait pas que des malheureux selon certains.

#reconfinement



Le pdg de Netflix quand il a vu reconfinement en TT pic.twitter.com/WyfGXIFFgv —La Quica (@grizixx) September 24, 2020

Mais cette appréhension vis-à-vis d'un éventuel nouveau confinement n'est pas partagée par tous. De nombreux twittos ne s'en cachent pas : ils aimeraient au contraire que le gouvernement décrète un reconfinement.