Coronavirus : les gymnases et les piscines restent ouverts pour les mineurs

C'est un maigre soulagement pour les coachs. Après l'annonce de la fermeture des salles de sport et des gymnases, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a détaillé les conditions dans lesquelles il sera toujours possible de se dépenser.

Les gymnases et les piscines pourront rester ouverts aux mineurs dans le cadre des activités pratiquées dans les clubs et les associations, a-t-elle indiqué, à la sortie d'une réunion avec les acteurs du monde sportif ce vendredi 25 septembre.

Dans un message posté sur Twitter ce samedi, la ministre précise que la pratique sportive est possible «partout et tous équipements (couverts ou plein air) pour les scolaires, mineurs en club et les sportifs de haut-niveau».

La pratique sportive est possible :



- partout et tous équipements (couverts/plein air) pour les scolaires, mineurs en clubs, sportifs HN



- dans les zones alerte renforcée/maximale : uniquement dans les équipements de plein air (stades...) pour les adultes dans le cadre du club — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) September 26, 2020

Dans les zones en alerte renforcée ou maximale, telles qu'à Marseille ou à Paris, il sera seulement possible d'utiliser les «équipements de plein air» au sein des clubs pour les adultes.

Les piscines restent ouvertes dans les zones vertes et les zones d'alerte, pour tous les pratiquants.

Les piscines peuvent rester ouvertes en zones vertes et zones d’alerte. Dans les zones alerte renforcée/max, le préfet et les élus peuvent les fermer au grand public à l’exception des publics prioritaires : scolaires, mineurs en associations SHN... — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) September 26, 2020

Les piscines ouvertes et découvertes ne fermeront pas à Paris, suite à une décision de la Préfecture de police.