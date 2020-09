Mesures anti-Covid : les salles de sport fermées dès ce dimanche matin à Paris

Contrairement aux bars qui devront respecter une fermeture partielle à partir de ce lundi 28 septembre, les salles de sport des villes classées en «alerte renforcée» comme Paris devront fermer leurs portes dès ce dimanche.

Le couperet est tombé ce mercredi 23 septembre pour des centaines de clubs de sport, qui ont appris au cours de l'allocution du ministre de la Santé qu'ils ne pourront plus accueillir leurs clients pour une durée de quinze jours. «Ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible voire a minima complexe et qui sont hélas des lieux de contamination importante», avait expliqué Olivier Véran.

Si la plupart des patrons des salles de sport s'étaient préparés, à contre-coeur, à baisser le rideau ce lundi 28 septembre, plusieurs ont par la suite découvert que cette mesure devait en fait être appliquée dès ce dimanche. «Nous avons fermé nos salles hier soir parce que nous avions prévu une fermeture avec 48 heures d'avance», explique Arthur Benzaquen, président de Ken Group qui compte 21 clubs de sport.

une décision «incompréhensible»

Outre cette incertitude autour de la date effective de la mesure, les gérants dénoncent une décision soudaine et injuste. «En mars, on entendait des rumeurs, d'autres pays avaient déjà été confinés donc on s'y préparait. Là, c'est tombé comme un couperet, sans qu'il y ait la moindre concertation», confie Arthur Benzaquen. «Même au ministère des Sports, ils n'étaient pas au courant», abonde Elodie Garamond, fondatrice des Tigre Yoga clubs qui compte quatre enseignes dans la capitale.

Pour les deux gérants, cette décision est d'autant plus incompréhensible que, selon les statistiques de l'Union Sport & Cycle, seuls 0,1% des sportifs auraient été contaminés au sein de leur salle de sport. «Nous n'avons enregistré aucun cas, toutes les organisations que nous avons contactées n'en ont pas non plus parce qu'il y a un protocole drastique dans les salles», assure le président de Ken Group.

Craignant les conséquences potentiellement dramatiques que pourrait entraîner cette deuxième fermeture, des organisations professionnelles ont déposé un recours en référé liberté. «Nous avons joué le jeu, accepté des contraintes énormes, nous avons tenu et nous n'avons désormais plus les moyens de continuer ainsi», déclare Elodie Garamond. «Nous sommes prêts à tout pour que ça change», ajoute-t-elle, espérant que le gouvernement reviendra sur sa décision.