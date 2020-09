Nicolas Dupont-Aignan annonce sa candidature à la prochaine présidentielle

C'est officiel, le leader de Debout la France figurera parmi les candidats du prochain scrutin présidentiel. L'ancien allié de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en 2017 Nicolas Dupont-Aignan a annoncé samedi qu'il se présentera en 2022 afin que «les Français aient le choix» et échappent à un duel Macron-Le Pen.

«80% des Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen qu'on est en train de nous tricoter. (...) Je suis candidat maintenant parce que je veux convaincre les Français qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut vivre une autre vie en France», a déclaré le président de Debout la France à TF1. «Je voudrais tellement que les Français croient à nouveau en leur pays» et «je veux qu'en 2022 les Français aient le choix», a-t-il ajouté, peu avant son discours de rentrée devant des militants au Cirque d'Hiver à Paris. Nicolas Dupont-Aignan a été candidat aux présidentielles de 2012 et 2017.

Le souverainiste avait réuni 4,7% des voix au premier tour en 2017 avant de se rallier à la présidente du Rassemblement national (RN). Nicolas Dupont-Aignan a aussi réagi à l'attaque au hachoir vendredi à Paris, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, jugeant que «nos dirigeants ne comprennent pas que les islamistes nous ont déclaré la guerre». «Je serai candidat parce que cette démission de nos autorités depuis des années n'est plus possible» et «il n'y a aucune raison de subir ça», a ajouté le député de l'Essonne.