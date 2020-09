Vidéo - Coronavirus : Jean-Marie Bigard insulte le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter

Dans une vidéo publiée sur Twitter ce 25 septembre, l'humoriste Jean-Marie Bigard s'en prend avec véhémence au ministre de la Santé Olivier Veran.

Remonté contre les fermetures des bars et des restaurants à Marseille, le comédien dénonce la politique de celui qu'il renomme «Olivier Véreux». Il l'accuse de choisir cette stratégie sanitaire pour «décrédibiliser le professeur Didier Raoult», un «héros pur».

alors que les artistes ne jouent plus, c'est au tour de nos amis restaurateurs de sombrer encore un peu plus... face aux nouvelles restrictions.



Les trains circulent, les avions sont plein, mais les bars et les restos vont mettre la clé sous la porte... pic.twitter.com/NCcWWnuNnl — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 25, 2020

«Non mais d'où il sort ce c****** ? Comment on peut accepter ça ?» s'énerve-t-il, au gré d'une série de jurons. Le comédien estime que les «gens sont plus en sécurité dans leur restaurant, tranquille, installé, plutôt que dehors à boire des bières, torses nu, sur les quais de la Seine». Tutoyant le ministre et l'intimant de le regarder droit dans les yeux, il affirme que «cette restriction est celle de trop».

IL COMPARE OLIVIER VERAN AU MEURTRIER DE GEORGE FLOYD

L'humoriste poursuit en comparant Olivier Véran au «flic qui a l'avant-bras sur la gorge de George Floyd». «La France est en train de te dire : On etouffe ! On va mourir ! Et toi tu continues !», poursuit-il, en mimant des gestes de suffocation.

Le 25 mai dernier, l'Afro-américain George Floyd est mort sous la pression d'un policier blanc à Minneapolis, alors qu'il criait «J'étouffe». Son décès a entraîné une énorme vague de colères et de marches contre le racisme à travers le monde.