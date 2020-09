Vidéo : l'étonnant dernier hommage du coach sportif de la juge Ruth Bader Ginsburg devant son cercueil

Le corps de la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre dernier, est entreposé au Capitole, dans le National Statuary Hall, où de nombreuses personnalités défilent devant son cercueil afin de lui rendre un dernier hommage. Parmi eux, un homme s'est particulièrement distingué en effectuant une série de trois pompes.

Il n'est autre que le coach personnel de «RBG», Bryant Johnson.

Ce dernier a ainsi choisi de lui rendre hommage en réalisant une série de trois pompes rapides, comme le montrent ces images capturées par la chaîne américaine NBC.

Justice Ruth Bader Ginsburg’s personal trainer, Bryant Johnson, does push-ups in front of her casket as she lies in state in the US Capitol. pic.twitter.com/W7zlGzck5f

— NBC News (@NBCNews) September 25, 2020