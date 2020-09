Attaque près des locaux de Charlie Hebdo : le deuxième suspect a en réalité tenté d’arrêter l’assaillant

Le deuxième suspect placé en garde à vue après l'attaque au hachoir à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo, a en réalité tenté de neutraliser l'assaillant.

«Il doit être présenté comme un héros, il a eu un comportement héroïque», a affirmé Me Lucie Simon au sujet de son client, «Youssef» (nom d'emprunt).

IL A TENTE DE SUIVRE L'AGRESSEUR

Lors de l'attaque rue Nicolas-Appert, ce vendredi 25 septembre, dans le XIème arrondissement de Paris, l'homme de 33 ans se trouve à proximité, au niveau du boulevard Richard Lenoir. «Il entend le cri d'une femme, puis d'un homme et voit quelqu'un partir avec un couteau et qui fait tomber ce couteau à l'entrée de la bouche de métro», raconte son avocate.

Il se met alors à courir pour tenter de le rattraper. «Il se dit qu'il a dû agresser une femme, sans se douter du caractère terroriste de l'affaire», explique sa représentante. Il poursuit le terroriste présumé à l'entrée du métro et le prend à partie en lui demandant ce qu'il a fait. L'auteur de l'attaque se défend avec un cutter. A ce moment, «mon client arrête de le poursuivre parce qu'il est menacé», précise l'avocate.

PLACE EN GARDE A VUE COMME UN SUSPECT DE L'ATTAQUE

L'homme, de nationalité algérienne, est présent depuis moins de dix ans en France. Il s'est «ensuite présenté aux policiers pour témoigner. Il a été placé en garde à vue, «avec une interpellation type affaires de terrorisme : menottes, yeux bandés», ajoute Me Lucie Simon.

L'avocate estime qu'il n'était pas «strictement nécessaire» que son client soit placé en garde à vue alors que d'après elle, les enquêteurs «avaient déjà tous les éléments». L'homme a transmis à la police des vidéos et indiqué à un policier la direction de l'assaillant.

«J'ai cru qu'on allait me traiter comme un héros et on m'a mis derrière les barreaux», a regretté l'homme. Il est finalement sorti libre vendredi soir après avoir passé une dizaine d'heures en garde à vue auprès des enquêteurs antiterroristes.