Coronavirus : écoles, entreprises, familles… Où se trouvent les principaux clusters ?

L’épidémie de coronavirus continue de progresser sur le territoire. Dans son dernier bilan hebdomadaire publié le 24 septembre, Santé Publique France comptabilise 391 clusters en cours, pour un total de 2.442 foyers de transmission depuis le mois de mai. Entreprises, écoles, familles… L’agence établit un classement des principaux types de clusters.

Les entreprises totalisent le plus grand nombre de clusters

Les entreprises privées et publiques (hors établissements de santé) restent les principaux foyers de transmissions du coronavirus. Du 9 mai au 21 septembre, 635 clusters ont été détectés dans les entreprises, soit 26% du nombre total de clusters. Depuis le 1er septembre, le ministère du Travail a justement mis en place un protocole sanitaire strict dans les entreprises, pour y limiter la circulation du virus, comprenant notamment le port du masque obligatoire dans les espaces clos et partagés.

Cependant, l’agence précise que les clusters dans les entreprises ont un faible taux de criticité : 19,7% des clusters en entreprises ont une criticité élevée, contre 66,6% dans les Ehpad par exemple. La criticité se mesure notamment en fonction du nombre de cas par cluster, du ratio entre le nombre de cas de contamination sur la taille du groupe, ou encore de la sévérité des cas de contamination (s'il y a eu hospitalisation ou pas).

Dans les entreprises, les principaux secteurs touchés par ces clusters sont l’administration publique (150 clusters), la restauration (50) et le commerce de détail hors automobile (45), selon les données de Santé Publique France.

Les Écoles désormais principaux foyers de contamination

Les établissements scolaires et universitaires représentent 16% du nombre total de clusters, mais arrivent en première position des clusters en cours d’investigation (285, soit 32%), devant les entreprises (22%). Depuis la rentrée scolaire, de nombreux foyers de transmission ont été identifiés dans les universités, comme au Mans, où 15 étudiants ont été testés positifs la semaine dernière. En ce qui concerne les écoles, 19 structures et 1.152 classes sont actuellement fermées, selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale.

«Nous rouvrons plus de classes que nous en fermons», a assuré le ministre, Jean-Michel Blanquer, sur franceinfo ce vendredi. «C’est le signal d’un bon respect des règles sanitaires», assure-t-il.

De même que pour les entreprises, seuls 17,7% des établissements scolaires et universitaires ont un taux de criticité élevé.

Rassemblement, familles : des clusters moins fréquents

Les rassemblements temporaires, événements publics ou privés, représentent 12% du nombre total de clusters. Ils arrivent donc en 3ème position du classement de Santé Publique France, avec 290 clusters au total, et 77 foyers en cours d’investigation. En ce qui concerne les milieux familiaux élargis (qui concernent donc plusieurs domiciles familiaux), ils représentent 8% du nombre total de clusters, et 2% des clusters en cours d’investigation.

Moins fréquents, ces clusters ont cependant une criticité élevée de 25%, soit un taux supérieur à celui des entreprises ou des écoles.

Surveillance rapprochée dans les établissements de santé

Les Ehpad et autres établissements de santé sont des lieux où la circulation du virus peut être particulièrement dangereuse. Lors de cette dernière semaine, 77 clusters ont été signalés dans les Ehpad, soit un nombre en légère hausse par rapport aux semaines précédentes. Au total, 381 clusters ont déjà été recensés dans les Ehpad.

Ils sont les établissements les plus à risques, avec 67% des clusters à criticité élevée. Les communautés vulnérables (migrants précaires, gens du voyage etc.), ainsi que les établissements santé, et les établissements médicaux-sociaux pour personnes handicapées font partie des collectivités les plus à risque.