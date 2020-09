Ils volent du chanvre industriel en pensant avoir trouvé une plantation de cannabis

Six individus ont volé près de 2.000 pieds de chanvre à Aillas, en Gironde, pensant avoir trouvé un champ de cannabis, et ont menacé l’un des propriétaires de la plantation avec un fusil. Ils ont été interpellés.

Dans la nuit du 20 au 21 septembre, les six suspects se sont introduits dans le champ et volé 300 pieds de chanvre, rapporte France Bleu. Les agriculteurs ont découvert le méfait le lendemain, et mis en place une surveillance du champ. Ils ont fait fuir les voleurs la nuit suivante, alors qu’ils revenaient dérober des pieds de chanvre. Lors de la troisième nuit, les suspects sont à nouveau revenus et ont cette fois-ci dérobé l'équivalent d'un hectare et demi de plantation. L’un d’eux, armé d’un fusil, a tiré en l’air pour effrayer les agriculteurs.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Langon, près de Bordeaux. Les gendarmes ont rapidement retrouvé les suspects. Les six personnes interpellées ont reconnu les faits, et ont affirmé qu'elles pensaient avoir trouvé une plantation de cannabis.

Il s’agissait cependant bien de chanvre industriel, une plante souvent utilisée dans l’industrie textile, cosmétique, ou pour l’isolation. Sa production est totalement légale, contrairement à celle du cannabis, puisque le chanvre possède une très faible teneur en THC (tétrahydrocannabinol), la molécule aux effets psychoactifs que l’on retrouve dans le cannabis récréatif.

Remis en liberté, les six individus devront se présenter au tribunal correctionnel le 23 novembre prochain pour «violences avec arme» et «vol aggravé».