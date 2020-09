Le Mans : un médecin généraliste condamné pour des agressions sexuelles sur deux patientes

Un médecin généraliste exerçant au Mans (Sarthe) a été condamné, ce vendredi 25 septembre, à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur deux de ses patientes.

La première agression a eu lieu dans son cabinet en avril 2015. Comme le rapporte France Bleu, la patiente, qui venait d’avoir son premier enfant, avait pris rendez-vous avec l’homme de 55 ans car elle avait des difficultés à allaiter.

Il a alors demandé à la maman de 29 ans de se déshabiller, puis, après avoir préalablement éteint la lumière, il s'est mis à lui téter le sein tout en lui caressant le bas du ventre.

Un an et demi plus tard, à la Maison d’accueil spécialisée Les Mélisses, située à Mulsanne, le quinquagénaire, pacsé et père de quatre enfants, s’en est pris à une deuxième patiente, qui souffre d’un handicap physique.

En pleine consultation, pour une palpation mammaire, il a sorti son sexe en érection puis l'a posé dans la main de la pensionnaire. Un fait que le praticien, qui exerce la médecine depuis 25 ans, a nié lors de l’audience, parlant simplement de palpation mammaire, précisent nos confrères.

Radié de l'Ordre des médecins pendant deux ans, l'homme est désormais inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais).