«Le roi des beaufs» : François Cluzet attaque Jean-Marie Bigard

L'acteur François Cluzet s'en est pris ce samedi 26 septembre à Jean-Marie Bigard, au micro de l'émission «On refait la télé» de RTL.

«Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'information comme BFMTV consacre une heure en direct à ce roi des beaufs qu'est Jean-Marie Bigard», s'indigne l'acteur de 65 ans, qui le considère comme un «abruti total».

L'acteur césarisé est sidéré par la volonté de Jean-Marie Bigard de se présenter à l'élection présidentielle, avec pour slogan : «Allez tous vous faire e******». Il s'en prend à son ambition politique qu'il qualifie de «nombriliste» et «égocentrique». «Au lieu de dire, je me présente pour le peuple, il devrait dire je me présente pour les beaufs que je suis», ironise-t-il.

Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Marie Bigard dans @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance Replay intégral https://t.co/fEmYUzAy98 pic.twitter.com/GhF7OmkgpS — Eric Dussart (@E_Dussart) September 27, 2020

L'HUMORISTE CRITIQUE FRONTALEMENT OLIVIER VERAN

Proche des revendications des Gilets jaunes, l'humoriste Jean-Marie Bigard a indiqué le 6 septembre dernier qu'il souhaitait se présenter au scrutin présidentiel de 2022. Ulcéré par la fermeture des bars et des restaurants durant le confinement, il avait reçu un coup de téléphone du président Emmanuel Macron en personne. Il a une nouvelle fois pris à partie le gouvernement et le ministre de la santé Olivier Veran, ce 25 septembre.

Il dénonce la fermeture réglementée des bars et des restaurants à partir de ce dimanche à Marseille, dans une vidéo diffusée sur Twitter.

alors que les artistes ne jouent plus, c'est au tour de nos amis restaurateurs de sombrer encore un peu plus... face aux nouvelles restrictions.



Les trains circulent, les avions sont plein, mais les bars et les restos vont mettre la clé sous la porte... pic.twitter.com/NCcWWnuNnl — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 25, 2020

L'humoriste rebaptise le ministre «Olivier Véreux» et enchaîne une série de jurons à son encontre.