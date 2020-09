No plastic challenge : voici comment adopter les bons gestes pour une consommation moins polluante

Le plastique est partout et, écologiquement, c'est un problème. Selon No plastic in my sea, la consommation annuelle s'élève à 50 kg par personne en France. Une quantité conséquente que l'association tente de réduire en encourageant les Français à participer au «No plastic challenge», jusqu'au 2 octobre.

Un questionnaire est proposé aux participants qui souhaitent d'abord évaluer leur consommation de plastique. Il s'intéresse notamment à la quantité de bouteilles, pailles ou couverts en plastique utilisés dans les 15 jours, au nombre de repas commandés ou à la composition des vêtements achetés.

Le No plastic challenge suggère également 15 «éco-gestes» principaux à adopter pour changer ses habitudes de consommation. Ils préconisent notamment de troquer les objets à usage unique pour leurs homologues réutilisables (verre, couverts, sac, masque...), de privilégier l'eau du robinet, le vrac et le savon solide, tout en évitant les commandes sur internet ainsi que les sachets et doses individuelles.

Les participants peuvent s'engager seuls dans ce défi ou choisir de mobiliser avec eux leur société, club de sport ou école. L'édition 2019 a rassemblé 100 entreprises et 80 établissements scolaires, pour 200.000 participants au total. L'année d'avant, ils étaient 80.000 : l'armée antiplastique ne cesse de grandir.