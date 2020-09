Quels sont les différents types de nuages ?

On aime les regarder pour laisser parler son imagination, mais aussi pour prédire le temps qu’il va faire. Formés de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace condensés en suspension dans l'air, les nuages font partie de notre quotidien. Mais savez-vous par exemple faire la différence entre un cirroculumus et un cirrostratus ?

Il faut savoir que les nuages sont classés en quatre groupes en fonction de leur altitude : les nuages de l'étage supérieur, compris entre 5.000 et 13.000 mètres de hauteur, les nuages de l'étage moyen, qui se situent entre 2.000 et 5.000 mètres, les nuages de l'étage inférieur, dont l'altitude ne dépasse pas 2.000 mètres, et enfin, les nuages à extension verticale, qui occupent plusieurs étages.

Les nuages de l’étage supérieur

Les cirrus

Les cirrus («boucle de cheveux» en latin) sont des nuages séparés, en forme de filaments blancs. Ils sont facilement reconnaissables car ils ont un aspect fibreux et soyeux, qui fait penser à des cheveux, d’où leur nom. Les cirrus ne donnent lieu à aucune précipitations.

@a_sunflower__



Cirrus :



faible altitude,



pic.twitter.com/iHrndbEFRm — ballet lo$er (@acidexcentrik) July 12, 2020

les cirrocumulus

Formés de petites boules blanches, les cirrocumulus ont une apparence moutonneuse. Ces nuages sont constitués uniquement de cristaux de glace. Il n’apporte ni pluie, ni neige, mais l’été, s’il y en a beaucoup, ils sont souvent annonciateurs d’une perturbation les jours suivants.

@Meteovilles @VilledeGrenoble très beaux alto ou cirrocumulus au dessus de Grenoble ce matin. pic.twitter.com/7zREggFblO — Optrolight (@Optrolight) August 19, 2020

Les cirrostratus

Les cirrostratus prennent la forme d’un voile translucide plus ou moins blanchâtre qui couvre totalement ou partiellement le ciel, et produisent souvent des phénomènes de halo. Ces nuages indiquent généralement un changement de temps.

A 22 degree halo last week. A sign of cirrostratus and bad weather approaching. #naturalnavigation #secretworldofweather #cloudspotting pic.twitter.com/tNjqImCJ7R — Tristan Gooley (@NaturalNav) September 21, 2020

Les nuages de l’étage moyen

Les altoscumulus

Les altoscumulus sont semblables aux cirrocumulus mais se situent à l’étage moyen, et ont leurs propres ombres. Positionnés en banc, ces nuages, peuvent être blancs, gris, ou bien les deux, et se composent de lamelles, de galets, ou encore de rouleaux.

Extensos manto de nubes conocidas como Altoscumulus Lacunosus sobre Rye, UK. Foto de Stephen Clift pic.twitter.com/qg4R5ehunP — Luis Vargas (@Meteovargas) December 24, 2017

Les altostratus

Couches nuageuses grisâtres, les altostratus recouvrent presque entièrement le ciel et ne laissent généralement pas passer les rayons du soleil. Lorsqu’ils sont épais, il peuvent donner lieu à de fortes pluies ou chutes de neige.

What kind of cloud is this pic.twitter.com/EKNa7CQBqk — Edd (@eddsteel) September 23, 2020

Les nuages de l’étage inférieur

Les stratocumulus

Les stratocumulus appartiennent à l'étage inférieur. Ces nuages variant du gris au blanchâtre forment de larges masses arrondies, et apparaissent sous forme de galets et de rouleaux. Ils correspondent à un temps couvert, mais ne donnent pas lieu à des précipitations.

Sunset reflecting shades of pink onto grey stratocumulus clouds. pic.twitter.com/dYzVYzajye — kumo_bot (@neje_bot) September 22, 2020

Les Nimbostratus

Epais et sombres, les nimbostratus entraînent des précipitations identiques aux altostratus, mais sont plus gros que ces derniers. Ils sont souvent de couleur gris foncé et peuvent complètement masquer le soleil. En raison des chutes plus ou moins continues de pluie ou de neige, ces nuages ont souvent un aspect flou ou mal délimité.

Nuage de mauvais temps à couche grise/sombre, rendu flou par la pluie/neige continue avec une forte intensité qu'il génère : le nimbostratus donne l'impression d'être éclairé de l'intérieur et souvent couplé à des nuages bas déchiquetés ("pannus") ou en virgule ("virga") pic.twitter.com/VmxEEhpK3Q — Frédéric Bardeau (@fbardeau) June 5, 2020

Les Stratus

Les stratus sont des couches nuageuses, très denses, pouvant entraîner de la brume ou du brouillard. Ils se forment quand les très basses couches de l'atmosphère sont particulièrement humides, et peuvent apparaître après un épisode pluvieux, quand le beau temps s’apprête à faire son retour.

Persistance de brumes ce week-end. J'en ai profité pour grimper au dessus du stratus. Si une mer de nuage de jour est un beau spectacle, il est encore plus étonnant à regarder de nuit, lorsque les villes s'allument.#stratus by night in the #alps #StormHour pic.twitter.com/rba2K5m2iJ — Christophe Suarez (@suarezphoto) November 4, 2018

Les cumulus

Certainement les nuages les plus connus, les cumulus sont denses et d’un blanc éclatant. On distingue quatre types de cumulus («amas» en latin) : les cumulus humilis, reconnaissables à leur aspect floconneux, les cumulus mediocris, formant des lignes parallèles, les cumulus congestus, qui ont, quant eux, une région supérieure bourgeonnante qui leur donne une forme de chou-fleur, et enfin, le cumulus fractus, qui a un aspect déchiqueté.

Les nuages à extension verticale

Les cumulonimbus

Enfin, dans la famille des cumulus, on retrouve les cumulonimbus, des nuages sombres et menaçants, en forme de montagne, qui se développent verticalement. Ils peuvent se situer entre 400 et 15.000 mètres de hauteur et engendrer de violentes averses, des orages, de la grêle, de la neige ou de violentes bourrasques de vent. Ce sont également les seuls nuages à pouvoir produire des éclairs.