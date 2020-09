Abandon des animaux : Maïwenn signe un film choc pour la Fondation 30 millions d'amis

La réalisatrice et actrice Maïwenn soutient la Fondation 30 millions d’amis. Dans le cadre de la campagne contre l’abandon des animaux, la jeune femme a signé un court-métrage, baptisé «Les innocents», mettant en scène le procès d’un chien condamné à mort.

Dans cette vidéo de près deux minutes postée lundi sur YouTube, on y voit un chien dans un tribunal à qui l'on reproche «d’avoir été fidèle à (sa) famille pendant sept ans, d’avoir tenu compagnie à (ses) maîtres dans les bons et les mauvais moments, d’avoir protégé le domicile familial contre l’intrusion des cambrioleurs, (...) d’avoir joué pendant des heures avec les enfants». Pour cela, la cour le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés. «En France, la peine de mort n'existe plus sauf pour les innocents abandonnés. Toute l'année des milliers d'animaux abandonnés sont euthanasiés», peut-on lire à la fin du clip.

« Les innocents »



2020 : Une nouvelle campagne choc de la Fondation #30millionsdamis pour combattre l'euthanasie de milliers d'innocents abandonnés tous les ans.



Rejoignez-nous sur https://t.co/EOBNq2zMXS #NONALABANDON pic.twitter.com/Gw8DyFgALE — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) September 28, 2020

«Faute de place dans les refuges, les animaux amenés en fourrière et non réclamés par leur maître à l'issue du délai légal de garde de huit jours, risquent la mort», explique la Fondation 30 millions d'amis dans un communiqué. Pour Reha Hutin, sa présidente, «tout le talent de Maïwenn a été de traduire en film, de façon allégorique, cette réalité dramatique qui conduit à la mort de milliers d'innocents, toute l'année et pas seulement pendant les vacances».

Afin de venir en aide aux refuges saturés, la Fondation livrera ce mardi deux millions de repas à 131 refuges en difficulté financière, à l'occasion de son opération «Agir pour l'adoption».