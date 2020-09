Coronavirus : La région parisienne bientôt placée en alerte «écarlate» ?

Les indicateurs sur l'épidémie de coronavirus se dégradent de façon alarmante à Paris et en Ile-de-France. Actuellement classée en zone rouge «alerte renforcée», la région parisienne pourrait bientôt connaître un durcissement des restrictions.

Ce mardi 29 septembre, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas positifs en une semaine pour 100 000 habitants, est à 257 à Paris, selon les données de Santé Publique France. Seule la Guadeloupe fait pire (285), contre 196 à Marseille et 105 pour l'ensemble de la France. Chez les personnes âgées, ce taux s'établit à 132 à Paris, et 94 en moyenne en Ile-de-France.

Concernant les réanimations, 377 malades se trouvent en soins critiques ce mardi dans la région, d'après Santé Publique France. Soit environ 33 % des capacités hospitalières franciliennes, qui sont de 1.140 lits disponibles.

Les trois seuils franchis

Or, le gouvernement a décidé qu'une zone passait en «alerte maximale» suivant ces trois critères : un taux d'incidence supérieur 250 dans l'ensemble de la population, à 100 chez les personnes âgées, et une part des patients Covid en réanimation supérieure 30 % des capacités hospitalières. Une situation qui avait concerné Marseille et la Guadeloupe la semaine dernière.

Ces trois seuils sont désormais dépassés à Paris. Olivier Véran, le ministre de la Santé, pourrait donc annoncer le passage à «l'écarlate» de la capitale lors de sa prochaine conférence de presse hebdomadaire, qui devrait avoir lieu ce jeudi 1er octobre. Pour rappel, ce nouveau classement implique notamment la fermeture totale des restaurants et des bars, ainsi que de tous les établissements recevant du public (cinémas, théâtres, musées, etc.), «sauf s'ils ont un protocole sanitaire strict et respecté».

Une crainte que l'on tempère néanmoins à la mairie de Paris. «Aucune hypothèse de durcissement [des mesures] n'est en discussion actuellement. Il n'y a pas d'échange en ce sens avec la préfecture de police de Paris ou le gouvernement», assure ce mardi soir Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo.

Plusieurs mesures ont été mises en place depuis ce week-end et lundi, notamment la limitation des rassemblements, l'interdiction des grands événements ainsi que la fermeture anticipée des bars.