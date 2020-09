Mort de Victorine : ce que l'on sait

Que s'est-il passé samedi 26 septembre à Villefontaine (Isère) ? La découverte lundi du corps sans vie de Victorine Dartois, 18 ans, suscite une grande émotion et soulève une série de questions auxquelles seule l'enquête pourra livrer des éléments de réponse.

Un dernier appel le samedi 26 septembre, en début de soirée

La jeune fille, étudiante à l'université Lyon-3, aurait passé son dernier coup de téléphone samedi 26 septembre à 19h où son portable aurait borné près du stade de la Prairie.

Deux heures et trente minutes plus tard, ses proches, qui l'attendaient au domicile familial, s'inquiètent de ne pas la voir revenir. Ils décident de prévenir la police. Immédiatement, la disparition est prise au sérieux.

retrouvée grâce à un chien

D'importants moyens sont mis en oeuvre pour retrouver Victorine Dartois. Outre l'avis de recherche lancé sur les réseaux sociaux, 130 militaires, un hélicoptère mais aussi ses proches et des habitants de Villefontaine se mobilisent pour retrouver sa trace. C'est finalement un chien de la gendarmerie ayant marqué l'arrêt lundi au niveau d'une buse à proximité d'un ruisseau, qui permet de retrouver ses chassures et son sac à main. Puis, le corps de la victime qui reposait à trente mètres dans une zone boisée difficile d'accès, dans la réserve naturelle de l'étang de Saint-Bonnet à Villefontaine.

Une autopsie très attendue

Les premières constatations établies par un médecin légiste n'ont pas permis d'expliquer les raisons de la mort de la jeune fille, ni de dater son décès. Une autopsie plus complète doit être pratiquée dans les prochains jours.

Un profil «normal»

Passé au crible par les gendarmes, le profil de Victorine pourrait ressembler à n'importe quelle jeune fille de son âge qui mène une vie normale. Immédiatement après sa disparition, sa grande soeur indiquait qu'il ne pouvait s'agir d'une fugue, «ce n'est absolument pas son genre». «Il n'y avait pas de malaise, elle n'avait pas eu de problème dans la journée», a dit la procureure de la République de Vienne, Audrey Quey.

la traque du meurtrier

L'enquête d'abord ouverte pour «disparition inquiétante» a évolué vers les chefs «d'enlèvement, séquestration et homicide volontaire». Les auditions se multiplient et l'exploitation des bandes de vidéosurveillance et de la téléphonie est en cours.