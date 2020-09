Sommeil : quelle est la température idéale pour bien dormir ?

Avec l'arrivée de l'automne et des premiers frissons de l'hiver, nous sommes nombreux à redécouvrir le plaisir de s'emmitoufler dans la couette. Mais il ne faut pas pour autant oublier que pour obtenir un sommeil réparateur, la température de la chambre est importante.

Et qu'une bonne température dans la chambre à coucher est la garantie d'un endormissement rapide.

Selon une enquête de l'Institut national du Sommeil et de la Vigilance, publiée en 2013, le corps serait plus sensible aux excès thermiques pendant le sommeil car ses mécanismes de régulation fonctionnent au ralenti. Il faudrait donc perdre 1°C de température corporelle pour s'endormir rapidement et confortablement.

Ainsi, les chercheurs préconisent une température de 18°C dans la chambre à coucher, ce qui favoriserait la régulation naturelle de la température du corps.

Dans l'idéal, il est conseillé de maintenir dans sa chambre une température située entre 16 et 18°C et elle ne doit surtout jamais excéder les 19°C.