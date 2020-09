Un sondage sur les tenues des lycéennes fait polémique

Pour une fois, un sondage fait davantage réagir pour la nature de ses questions que pour ses résultats. L'Ifop a publié ce mardi une étude baptisée «Qu'est-ce qu'une 'tenue correcte' au lycée ?», qui fait l'objet de vives critiques, car jugée sexiste et déplacée.

Commandée par le magazine Marianne, cette étude contient notamment la question suivante : «Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants dans l'enceinte de leur établissement ?».

Parmi les tenues proposées, le «no bra» (sans soutien-gorge), «un haut avec un décolleté plongeant», «Crop top» (tee-shirt laissant apparaître le nombril), ou «un tee-shirt ou débardeur laissant apparaitre les bretelles du soutien-gorge». Dans la publication du sondage, ces propositions sont accompagnés d'une illustration des tenues en question.

Un focus est même proposé sur «le profil des Français souhaitant interdire le port d'un haut sans soutien-gorge au travers duquel la pointe de ses tétons (T-shirt, robe...) est visible dans les lycées publics.

Le sondage, qui rebondit sur la polémique née ces dernières semaines autour de la manière de s'habiller des lycéennes, suite à l'interdiction de certaines tenues jugées «indécentes» par des établissements. Le 14 septembre dernier, une vaste mobilisation avait eu lieu dans les lycées pour protester contre ces interdictions.

Suite à la publication de l'étude, les réactions ont été nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui dénoncent le fait que des adultes, et notamment des hommes, puissent émettre un jugement sur la tenue des jeunes filles, sexualisant ainsi leur corps.

Rien ne va en fait. - Créer un sondage sur la tenue des filles - Sexualiser le corps d'enfants et de très jeunes filles - Récupérer le hashtag de la mobilisation pour partager ces horreurs Vous êtes à gerber @IfopOpinion et @MarianneleMag

Donc on est en 2020 et cela semble tout à fait normal pour un institut de sondage de créer un débat autour de ce que doivent porter les filles.



Hâte de connaître le % de Français qui pensent que c'est OK pour les garçons de dévoiler leurs genoux. https://t.co/MO6hOjcS8Y

