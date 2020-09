Une planète «pi» dont la révolution dure 3,14 jours découverte

Après avoir analysé les données du télescope spatial Kepler, de la mission K2, une équipe de chercheurs du MIT a découvert une nouvelle planète, qui a été surnommée «Pi».

Et pour cause. Comme le rapporte une étude publiée dans la revue spécialisée The Astronomical Journal, elle a la particularité d’orbiter autour de son étoile en précisément 3,14 jours, soit la valeur de la célèbre constance d’Archimède.

D’après les calculs des scientifiques de l'Institut de technologie du Massachusetts, cette planète, baptisée scientifiquement K2-315b, se situe à environ 185 années-lumière de la Terre et tourne à une vitesse de 81 kilomètres par seconde autour d’une étoile froide.

Grâce à l’observatoire astronomique SPECULOOS, installé au Chili, on sait également que son gabarit est similaire à celui de notre planète. Dans le détail, son rayon correspond à 0,95 fois celui de la Terre. Prajwal Niraula, auteur principal de l'article, précise que la température à sa surface avoisine les 177 degrés Celsius.

Des conditions idéales «pour faire cuire une bonne tarte», note-t-il avec humour, mais certainement pas pour vivre. Toutefois, a ajouté Prajwal Niraula, son atmosphère pourrait se révéler très intéressante.

Plus précisément, les chercheurs ont découvert l'existence de «π Earth», 315ème système planétaire découvert lors de la mission K2 de Kepler, en détectant des «creux» dans la lumière de l'étoile, qui surviennent tous les 3,14 jours.