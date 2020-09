Fermeture des salles de sport : les patrons des établissements appellent à manifester à Paris

Les annonces du gouvernement exigeant la fermeture des salles de sport ne passent pas auprès des professionnels du secteur. Bien décidés à se battre, ces derniers ont appelés à se rassembler le vendredi 2 octobre, à Paris, lors d’une grande marche pour faire part de leur désaccord.

Les gérants de clubs de fitness, de centres d’escalade ou encore de foot en salle se donneront rendez-vous à partir de 12h sur la place Raoul-Dautry, à Paris (15e). Le convoi prévoit de marcher jusqu’au ministère de la Santé, avenue Duquesne, dans le 7e arrondissement de la capitale.

«L'appel a été relayé par au moins deux gros syndicats du sport : France Active et L'Union Sport & Cycle, dont nous sommes adhérents. Nous voulons emmener non seulement des représentants de salles de sport d'Ile-de-France, mais aussi nos clients afin de prouver au gouvernement que ce n'est pas uniquement une question économique, explique Grégoire de Belmont, actionnaire des salles d'escalade Arkose. Le public a joué le jeu et respecté des normes sanitaires strictes. Les chiffres prouvent que ces salles de sport sont des endroits sains. Concernant l'escalade, il y a eu, depuis le mois de juin, 13 contaminés sur un million d'entrées. Et sur l'ensemble du réseau, seulement 207 cas sur près de 27 millions de passages depuis le 1er août».

En appelant à manifester, les organisateurs demandent à l'Etat de revoir sa copie et de s'entretenir avec les professionnels du secteur pour envisager une réouverture au cas par cas. Grégoire de Belmont précise en effet que certains sports peu cardio comme l'escalade «peuvent se pratiquer avec un masque même pendant l'effort». Il est donc impensable, selon lui, de «mettre tous les sports dans le même sac et d'exiger une fermeture générale et totale», surtout quand les salles privées appliquent depuis des semaines un protocole sanitaire trict puisque leur survie économique en dépend.

Invitée mardi sur Europe 1, la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu a pourtant affirmé que le manque à gagner généré par la fermeture des salles serait «totalement compensé». «C’est exaspérant. On ne parle pas de compensation intégrale. Le gouvernement a simplement augmenté le plafond d'aides fixé désormais à 10.000 euros par mois pour les entreprises de moins de 20 personnes. Une somme souvent en deçà du prix de notre loyer. Sans compter que l’on nous demande de fermer en septembre, en octobre et peut-être en novembre… des mois où l’on enregistre habituellement le plus d’adhésions. Cette décision de fermeture a été prise sans concertation. L’Etat véhicule un très mauvais message en disant aux Français : "Ne faites surtout pas de sport – pourtant recommandé pour la santé – et aller boire des bières dans les bars"», regrette l'actionnaire d'Arkose.

Covid-19 : "Les salles de sport seront totalement compensées", promet Roxana Maracineanu https://t.co/PrR8ngJSqs — Europe 1 (@Europe1) September 28, 2020

Sous le hashtag #touchepasamasalle, de nombreuses manifestations et revendications fleurissent partout en France pour soutenir le secteur du sport fortement fragilisé par la crise sanitaire. Reste à savoir si le gouvernement saura les écouter.