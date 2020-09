Insécurité et délinquance : les chiffres en hausse pour 2019

L’ensauvagement de la société est-il réel ou simplement supposé ? Dans ce débat qui agite l’opinion publique ainsi que le monde politique et médiatique, le ministère de l’Intérieur a publié ses statistiques de l’année 2019 concernant l’insécurité et la délinquance.

Pris dans leur globalité, les chiffres ne sont pas bons, et tendraient à appuyer les propos de ceux dénonçant une hausse de la violence en France.

Le nombre d’homicides a en effet augmenté de 4%, avec 880 victimes en 2019 contre 845 en 2018 (après les requalifications, qui font baisser ces chiffres). La statistique est en hausse depuis 2017 (825), que soient comprises ou non les victimes d’attentats terroristes.

Les agressions en hausse constante depuis 2012

Le constat est le même concernant les coups et blessures volontaires sur personne de 15 ans et plus. Quelque 258.400 personnes en ont été victimes, contre 238.600 en 2018 (+8%). Un chiffre en constante augmentation depuis 2012. Cette hausse est toutefois en grande partie due aux violences intrafamiliales (+14%). Sans elles, l’augmentation ne serait «que» de 4%.

A noter que le nombre de coups et blessures est beaucoup plus élevé dans les grandes zones urbaines. A partir de 50.000 habitants jusqu’à l’«unité urbaine de Paris», il dépasse les 5 victimes pour 1.000 habitants. Dans les communes rurales, il n’est que de 1,9 pour 1.000 habitants.

Libération de la parole pour les violences sexuelles

Les violences sexuelles enregistrées sont elles aussi en hausse avec 53.200 personnes les ayant subies (+12%). L’année 2018 avait déjà connu une grosse augmentation (+19%), dans le sillage d’une libération de la parole, grâce aux divers mouvements. Les forces de l’ordre remarquent ainsi que le nombre de plaintes concernant des faits remontant à plus d’un an, et même plus de cinq ans, grandit (14% du total en 2019).

Les vols baissent

Pour trouver enfin des diminutions, il faut s’arrêter sur les vols. Ceux commis avec violence ont baissé de 2% en 2019 (86.500). Chose positive, leur nombre chute largement depuis 2013. Le ministère de l’Intérieur insiste sur le fait que les jeunes (surtout les 18-24 ans) sont à la fois les principales victimes et les auteurs présumés de ces vols avec violence (huit sur dix ont moins de 30 ans).

Les vols de véhicule diminuent légèrement et de façon continue sur les dernières années (137.700) et les cambriolages (231.900) se stabilisent en 2019, malgré des disparités suivant les régions (Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté sont les plus touchées).

Concernant les escroqueries, la progression est forte en 2019 (+11%) et poursuit sa hausse des dernières années.

Enfin, les destructions et dégradations volontaires de biens sont timidement en baisse (-1%), après une année 2018 fortement marquée par les manifestations. Reste que cette diminution ne concerne pas des villes comme Bordeaux (+180%), Charleville-Mézières (+164%), Rouen (+116%) ou Paris (+107%) dont les samedis des gilets jaunes ont fait plus que doubler les statistiques. Dans l’ensemble, les grandes villes ont vu les destructions et dégradations volontaires augmenter.