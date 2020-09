Réforme de l’assurance chômage : où en est-on ?

Elle est de retour. Après avoir été reportée en juillet dernier au 1er janvier 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, la réforme de l'assurance chômage sera au centre ce mercredi 30 septembre d'une réunion de concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le ministère du Travail a promis de présenter «des pistes» pour l'adapter à la crise sanitaire, qui a supprimé 715.000 emplois au premier semestre en France selon l'Insee.

Mi-juillet, peu après sa nomination à Matignon, Jean Castex avait donné des gages aux syndicats en acceptant le report de cette réforme controversée, voulue par Emmanuel Macron et présentée à l'été 2019 par l'ex-ministre du Travail Muriel Pénicaud. Sa suspension jusqu'au début de l'année prochaine avait été annoncée officiellement au Journal officiel à la fin du mois de juillet.

Ce report concernait quasiment toutes les mesures prévues par la réforme, y compris celles déjà appliquées depuis le 1er novembre 2019, sur les nouvelles règles d'indemnisation. A ainsi été suspendu le durcissement de la durée d'affiliation pour ouvrir des droits au chômage (elle était passée le 1er novembre de quatre mois travaillés sur les 28 derniers à six mois travaillés sur les 24 derniers) ou la dégressivité des allocations chômage pour les hauts revenus au bout de six mois.

Le changement du mode de calcul de l'allocation chômage, qui devait entrer en vigueur le 1er septembre dernier, a lui aussi été reporté au 1er janvier 2021. Selon l'Unédic, l'organisme qui gère le régime d’assurance chômage, il aurait eu «un effet sensible sur l'indemnisation des personnes privées d’emploi dans la période de crise sanitaire et n'ayant pas travaillé de manière continue sur les deux ou trois années précédentes». En effet, comme l'explique le site gouvernemental Vie-publique.fr, «le salaire journalier de référence (SJR), qui sert de base au calcul de l'allocation chômage, devait être calculé non plus sur les jours travaillés dans les 12 derniers mois, mais sur un revenu moyen mensuel prenant en compte les jours travaillés, mais aussi les périodes d’inactivité».

Tensions sur le bonus-malus et le calcul de l'allocation

A l'époque, les syndicats avaient salué la décision de l'exécutif de suspendre la réforme, mais avaient regretté que le retour aux règles antérieures ne soit pas total, comme le Premier ministre le leur avait pourtant laissé entendre. Le seuil permettant un rechargement des droits, lorsque l'on travaille pendant sa période de chômage, avait en effet été aligné sur les conditions d’affiliation (quatre mois au lieu de six), alors qu’il n’était que d’un mois avant le 1er novembre 2019. Ce retour au règles antérieures ne s'était appliqué par ailleurs qu'aux travailleurs privés d’emploi dont la fin du contrat de travail intervenait entre le 1er août et le 31 décembre 2020.

La concertation qui démarre ce mercredi, et qui pourrait se prolonger jusqu'à la fin novembre, promet d'être tendue, entre un gouvernement qui veut à tout prix mettre en œuvre cette réforme et des syndicats qui en demandent l'abandon pur et simple (la CGT et FO) ou bien une totale remise à plat (la CFDT). Deux points devraient particulièrement être sujets à débats au cours de la réunion de mercredi.

D'une part, le mode de calcul de l'indemnité chômage. Le gouvernement, soutenu par le Medef, veut le réformer car il peut être actuellement plus favorable aux personnes alternant contrats courts et inactivité qu'à celles travaillant en continu. Mais la méthode de calcul imaginée par l'exécutif est contestée par les syndicats, pour qui elle pénaliserait les précaires, jeunes ou saisonniers. Mesure-phare de la réforme, le bonus-malus, destiné à inciter les entreprises de certains secteurs à moins recourir à des contrats courts, rencontre de son côté l'opposition du patronat. Depuis toujours opposé à cette mesure, il veut profiter de la crise économique provoquée par le Covid-19 pour asseoir sa demande d'abandon de ce dispositif.